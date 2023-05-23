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В Черниговской области два человека подорвались на взрывчатке: есть погибший

Фото: в Черниговской области два человека подорвались на взрывчатке: (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 23 мая, в Черниговской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня неподалеку села Хреновка Сновской городской территориальной громады на неизвестном взрывном устройстве взорвались два человека: один погиб, другой травмирован", - говорится в сообщении.

Чаус добавил, что, по предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности.

Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования являются треть от общей площади Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 17 мая вблизи Малой Александровки (Херсонская область) мужчина подорвался на российской мине.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области пятеро мирных жителей подорвались на российской взрывчатке. Пострадавшие погибли.

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