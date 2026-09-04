На Чернігівщині працівник ТЦК зламав руку чоловіку, йому повідомили про підозру

Деталі інциденту в Прилуках

Подія сталася 18 червня 2026 року в місті Прилуки. Представники ТЦК разом із поліцейським проводили заходи з оповіщення.

Під час перевірки документів правоохоронець з'ясував, що зупинений чоловік не перебуває у розшуку, дотримується правил військового обліку та не підлягає мобілізації. Про це він одразу повідомив військовослужбовців.

Попри це, сержант ТЦК разом із колегою вирішив силою заштовхати чоловіка до службового авто. Вони заламали потерпілому руки за спину та почали силоміць вести до транспорту.

Внаслідок застосування сили чоловік отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням та ушкодженням променевого нерва.

За висновками експертизи, це тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Яке покарання загрожує військовому

У ДБР наголосили, що подібні дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають авторитет Збройних Сил України та формують негативне ставлення суспільства до ТЦК в умовах воєнного стану.

Фото: ДБР повідомило про підозру працівнику ТЦК (dbr.gov.ua)

Сержанту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.