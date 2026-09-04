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В Черниговской области работник ТЦК сломал руку мужчине, ему сообщили о подозрении

17:04 04.09.2026 Пт
2 мин
У мужчины были все документы и не находился в розыске
aimg Сергей Козачук
Фото: ДБР сообщило о подозрении работнику ТЦК (Getty Images)

Сотруднику ТЦК в Черниговской области объявили подозрение за жестокое задержание гражданского. Во время задержания военнослужащий сломал руку мужчине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали инцидента в Прилуках

Событие произошло 18 июня 2026 в городе Прилуки. Представители ТЦК вместе с полицейским проводили мероприятия по оповещению.

В ходе проверки документов правоохранитель выяснил, что остановленный мужчина не находится в розыске, соблюдает правила военного учета и не подлежит мобилизации. Об этом он сразу сообщил военнослужащим.

Несмотря на это, сержант ТЦК вместе с коллегой решил силой затолкать мужчину в служебный автомобиль. Они заломили потерпевшему руки за спину и начали силой вести к транспорту.

В результате применения силы мужчина получил закрытый обломочный перелом плечевой кости со смещением и повреждением лучевого нерва.

По выводам экспертизы это телесные повреждения средней тяжести.

Какое наказание грозит военному

В ГБР подчеркнули, что подобные действия не только наносят ущерб потерпевшим, но и подрывают авторитет Вооруженных Сил Украины и формируют негативное отношение общества к ТЦК в условиях военного положения.

Фото: ГБР сообщило о подозрении работнику ТЦК (dbr.gov.ua)

Сержанту доложено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Инцеденты с ТЦК

Напомним, что это не первый подобный случай. В частности, в Одесской области, 4 сентября 2026 года в регионе водитель районного ТЦК наехал на двухлетнего мальчика во время осуществления мероприятий по оповещению.

После кареты быстрого ребенка госпитализировали, а по факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме того, 25 марта 2026 другой случай произошел в самом областном центре. В одном из районов города женщина попала под колеса микроавтобуса ТЦК. Из-за этого дорожно-транспортного происшествия была назначена служебная проверка.

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