В Черниговской области работник ТЦК сломал руку мужчине, ему сообщили о подозрении

Сотруднику ТЦК в Черниговской области объявили подозрение за жестокое задержание гражданского. Во время задержания военнослужащий сломал руку мужчине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Событие произошло 18 июня 2026 в городе Прилуки. Представители ТЦК вместе с полицейским проводили мероприятия по оповещению.
В ходе проверки документов правоохранитель выяснил, что остановленный мужчина не находится в розыске, соблюдает правила военного учета и не подлежит мобилизации. Об этом он сразу сообщил военнослужащим.
Несмотря на это, сержант ТЦК вместе с коллегой решил силой затолкать мужчину в служебный автомобиль. Они заломили потерпевшему руки за спину и начали силой вести к транспорту.
В результате применения силы мужчина получил закрытый обломочный перелом плечевой кости со смещением и повреждением лучевого нерва.
По выводам экспертизы это телесные повреждения средней тяжести.
В ГБР подчеркнули, что подобные действия не только наносят ущерб потерпевшим, но и подрывают авторитет Вооруженных Сил Украины и формируют негативное отношение общества к ТЦК в условиях военного положения.
Фото: ГБР сообщило о подозрении работнику ТЦК (dbr.gov.ua)
Сержанту доложено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.
Напомним, что это не первый подобный случай. В частности, в Одесской области, 4 сентября 2026 года в регионе водитель районного ТЦК наехал на двухлетнего мальчика во время осуществления мероприятий по оповещению.
После кареты быстрого ребенка госпитализировали, а по факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.
Кроме того, 25 марта 2026 другой случай произошел в самом областном центре. В одном из районов города женщина попала под колеса микроавтобуса ТЦК. Из-за этого дорожно-транспортного происшествия была назначена служебная проверка.