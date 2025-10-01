На Чернігівщині масштабна пожежа на підприємстві та атакована одна з громад: що відомо

"Наразі на одному з підприємств Корюківки триває значна пожежа. ДСНС та інші екстрені служби працюють на місці. Залучені рятувальні підрозділи з сусідніх громад та міста Чернігова. Дякую за оперативність", - йдеться у повідомленні о 20:29.

Також у місті зафіксувана значна задимленість, у зв'язку з чим Мірошниченко закликав людей обмежити перебування на вулицях.

Низка місцевих Telegram-каналів писали, що в Корюківці палає фабрика шпалер. Проте уточнень від офіційних джерел поки не було.

Окрім того, росіяни атакували одночасно одразу декілька населених пунктів Сосницької громади.

"За інформацією військових, імовірно, балістичною ракетою та БпЛА. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Нагадую мешканцям району: залишайтеся у безпечних місцях під час повітряних тривог", - додав Мірошниченко.

Чи є якість наслідки внаслідок атаки, поки невідомо.