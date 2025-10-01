RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На Черниговщине масштабный пожар на предприятии и атакована одна из громад: что известно

Иллюстративное фото: ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник вечером, 30 сентября, на одном из предприятий Черниговской области произошел масштабный пожар. Кроме того, враг нанес удары по одной из общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Корюковской районной военной администрации.

"Сейчас на одном из предприятий Корюковки продолжается значительный пожар. ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте. Привлечены спасательные подразделения из соседних общин и города Чернигова. Спасибо за оперативность", - говорится в сообщении в 20:29.

Также в городе зафиксирована значительная задымленность, в связи с чем Мирошниченко призвал людей ограничить пребывание на улицах.

Ряд местных Telegram-каналов писали, что в Корюковке пылает фабрика обоев. Однако уточнений от официальных источников пока не было.

Кроме того, россияне атаковали одновременно сразу несколько населенных пунктов Сосницкой общины.

"По информации военных, вероятно, баллистической ракетой и БПЛА. Информация о пострадавших уточняется. Напоминаю жителям района: оставайтесь в безопасных местах во время воздушных тревог", - добавил Мирошниченко.

Есть ли качество последствия в результате атаки, пока неизвестно.

Обстрелы Черниговской области

Напомним, что россияне в последнее время все чаще обстреливают Черниговскую область.

Например, в ночь на 30 сентября враг атаковал дронами город Бобровица Нежинского района Черниговской области. Под ударом оказалось промышленное предприятие, а также объекты критической и транспортной инфраструктуры. В результате атаки более 26 потребителей остались без света, а также возникла задержка поездов.

Подробнее о последствиях читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьПожар