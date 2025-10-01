На Черниговщине масштабный пожар на предприятии и атакована одна из громад: что известно

"Сейчас на одном из предприятий Корюковки продолжается значительный пожар. ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте. Привлечены спасательные подразделения из соседних общин и города Чернигова. Спасибо за оперативность", - говорится в сообщении в 20:29.

Также в городе зафиксирована значительная задымленность, в связи с чем Мирошниченко призвал людей ограничить пребывание на улицах.

Ряд местных Telegram-каналов писали, что в Корюковке пылает фабрика обоев. Однако уточнений от официальных источников пока не было.

Кроме того, россияне атаковали одновременно сразу несколько населенных пунктов Сосницкой общины.

"По информации военных, вероятно, баллистической ракетой и БПЛА. Информация о пострадавших уточняется. Напоминаю жителям района: оставайтесь в безопасных местах во время воздушных тревог", - добавил Мирошниченко.

Есть ли качество последствия в результате атаки, пока неизвестно.