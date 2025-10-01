ua en ru
На Чернігівщині масштабна пожежа на підприємстві та атакована одна з громад: що відомо

Середа 01 жовтня 2025 00:15
UA EN RU
На Чернігівщині масштабна пожежа на підприємстві та атакована одна з громад: що відомо
Автор: Едуард Ткач

У вівторок ввечері, 30 вересня, на одному з підприємств Чернігівській області сталася масштабна пожежа. Окрім того, ворог завдав ударів по одній з громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Корюківської районної військової адміністрації.

"Наразі на одному з підприємств Корюківки триває значна пожежа. ДСНС та інші екстрені служби працюють на місці. Залучені рятувальні підрозділи з сусідніх громад та міста Чернігова. Дякую за оперативність", - йдеться у повідомленні о 20:29.

На Чернігівщині масштабна пожежа на підприємстві та атакована одна з громад: що відомо

Також у місті зафіксувана значна задимленість, у зв'язку з чим Мірошниченко закликав людей обмежити перебування на вулицях.

Низка місцевих Telegram-каналів писали, що в Корюківці палає фабрика шпалер. Проте уточнень від офіційних джерел поки не було.

Окрім того, росіяни атакували одночасно одразу декілька населених пунктів Сосницької громади.

"За інформацією військових, імовірно, балістичною ракетою та БпЛА. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Нагадую мешканцям району: залишайтеся у безпечних місцях під час повітряних тривог", - додав Мірошниченко.

Чи є якість наслідки внаслідок атаки, поки невідомо.

Обстріли Чернігівської області

Нагадаємо, що росіяни останнім часом все частіше обстрілюють Чернігівську область.

Наприклад, в ніч на 30 вересня ворог атакував дронами місто Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області. Під ударом опинилося промислове підприємство, а також об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. В результаті атаки понад 26 споживачів залишилися без світла, а також виникла затримка поїздів.

Детальніше про наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна.

