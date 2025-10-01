ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Черниговщине масштабный пожар на предприятии и атакована одна из громад: что известно

Среда 01 октября 2025 00:15
UA EN RU
На Черниговщине масштабный пожар на предприятии и атакована одна из громад: что известно Иллюстративное фото: ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник вечером, 30 сентября, на одном из предприятий Черниговской области произошел масштабный пожар. Кроме того, враг нанес удары по одной из общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Корюковской районной военной администрации.

"Сейчас на одном из предприятий Корюковки продолжается значительный пожар. ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте. Привлечены спасательные подразделения из соседних общин и города Чернигова. Спасибо за оперативность", - говорится в сообщении в 20:29.

На Черниговщине масштабный пожар на предприятии и атакована одна из громад: что известно

Также в городе зафиксирована значительная задымленность, в связи с чем Мирошниченко призвал людей ограничить пребывание на улицах.

Ряд местных Telegram-каналов писали, что в Корюковке пылает фабрика обоев. Однако уточнений от официальных источников пока не было.

Кроме того, россияне атаковали одновременно сразу несколько населенных пунктов Сосницкой общины.

"По информации военных, вероятно, баллистической ракетой и БПЛА. Информация о пострадавших уточняется. Напоминаю жителям района: оставайтесь в безопасных местах во время воздушных тревог", - добавил Мирошниченко.

Есть ли качество последствия в результате атаки, пока неизвестно.

Обстрелы Черниговской области

Напомним, что россияне в последнее время все чаще обстреливают Черниговскую область.

Например, в ночь на 30 сентября враг атаковал дронами город Бобровица Нежинского района Черниговской области. Под ударом оказалось промышленное предприятие, а также объекты критической и транспортной инфраструктуры. В результате атаки более 26 потребителей остались без света, а также возникла задержка поездов.

Подробнее о последствиях читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черниговская область Пожар
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен