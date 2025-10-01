На Черниговщине масштабный пожар на предприятии и атакована одна из громад: что известно
Во вторник вечером, 30 сентября, на одном из предприятий Черниговской области произошел масштабный пожар. Кроме того, враг нанес удары по одной из общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Корюковской районной военной администрации.
"Сейчас на одном из предприятий Корюковки продолжается значительный пожар. ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте. Привлечены спасательные подразделения из соседних общин и города Чернигова. Спасибо за оперативность", - говорится в сообщении в 20:29.
Также в городе зафиксирована значительная задымленность, в связи с чем Мирошниченко призвал людей ограничить пребывание на улицах.
Ряд местных Telegram-каналов писали, что в Корюковке пылает фабрика обоев. Однако уточнений от официальных источников пока не было.
Кроме того, россияне атаковали одновременно сразу несколько населенных пунктов Сосницкой общины.
"По информации военных, вероятно, баллистической ракетой и БПЛА. Информация о пострадавших уточняется. Напоминаю жителям района: оставайтесь в безопасных местах во время воздушных тревог", - добавил Мирошниченко.
Есть ли качество последствия в результате атаки, пока неизвестно.
Обстрелы Черниговской области
Напомним, что россияне в последнее время все чаще обстреливают Черниговскую область.
Например, в ночь на 30 сентября враг атаковал дронами город Бобровица Нежинского района Черниговской области. Под ударом оказалось промышленное предприятие, а также объекты критической и транспортной инфраструктуры. В результате атаки более 26 потребителей остались без света, а также возникла задержка поездов.
