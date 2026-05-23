На Чернігівщині дрон РФ атакував авто патрульних: поранено трьох поліцейських

Крім того, сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Унаслідок удару постраждали люди.

Один із поранених перебував у критичному стані - медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У ніч на 23 травня Росія масовано атакувала Україну 124 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Сили ППО збили або подавили 102 ворожі дрони, однак у кількох регіонах зафіксували влучання та падіння уламків.