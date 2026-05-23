На Черниговщине дрон РФ атаковал авто патрульных: ранены трое полицейских

13:57 23.05.2026 Сб
1 мин
Полицейские как раз патрулировали город, когда в авто попал российский дрон
aimg Мария Науменко
Фото: служебный автомобиль полиции после атаки российского дрона на Черниговщине (facebook.com/policechernigivshchini)

В Черниговской области 23 мая российский дрон атаковал служебный автомобиль полиции во время патрулирования города. В результате удара пострадали трое правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Атака произошла около 11:00 в Новгороде-Северском. По данным правоохранителей, российский беспилотник попал в служебный автомобиль полицейских, которые осуществляли патрулирование города.

В результате удара трое сотрудников Новгород-Северского районного отдела полиции получили травмы.

Также поврежден служебный автомобиль правоохранителей.

На месте работают следователи и профильные службы. Сведения об атаке внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны".

Кроме того, сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. В результате удара пострадали люди.

Один из раненых находился в критическом состоянии - медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

В ночь на 23 мая Россия массированно атаковала Украину 124 ударными беспилотниками различных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и "Италмас". Силы ПВО сбили или подавили 102 вражеских дрона, однако в нескольких регионах зафиксировали попадание и падение обломков.

