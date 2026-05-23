На Черниговщине дрон РФ атаковал авто патрульных: ранены трое полицейских

Кроме того, сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. В результате удара пострадали люди.

Один из раненых находился в критическом состоянии - медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

В ночь на 23 мая Россия массированно атаковала Украину 124 ударными беспилотниками различных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и "Италмас". Силы ПВО сбили или подавили 102 вражеских дрона, однако в нескольких регионах зафиксировали попадание и падение обломков.