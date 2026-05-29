На Черниговщине из-за атаки РФ полностью сгорела школа (фото)
Российские оккупанты ночью 29 мая атаковали дронами село Машево в Черниговской области. В результате пожара полностью сгорела школа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селивестова.
"Сегодня, 29 мая, ночью враг нанес удар по селу Машево с применением дронов типа "Герань", - сообщил Селивестов.
В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество по всей ее площади.
По имеющейся информации, данные о пострадавших среди населения не поступали.
Фото: на Черниговщине из-за атаки РФ полностью сгорела школа (Facebook Александра Селивестова)
Масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела пока уточняются.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 29 мая российские оккупанты целенаправленно атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.
Также россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе повреждены дома и известно о двух пострадавших.