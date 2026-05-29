На Черниговщине из-за атаки РФ полностью сгорела школа (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селивестова.

По имеющейся информации, данные о пострадавших среди населения не поступали.

В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество по всей ее площади.

"Сегодня, 29 мая, ночью враг нанес удар по селу Машево с применением дронов типа "Герань", - сообщил Селивестов.

Напомним, в ночь на 29 мая российские оккупанты целенаправленно атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.

Также россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе повреждены дома и известно о двух пострадавших.