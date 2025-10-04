ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Чернігівщина посилює систему ППО після обстрілів, - ОВА

Чернігівська область, Субота 04 жовтня 2025 09:44
UA EN RU
Чернігівщина посилює систему ППО після обстрілів, - ОВА Фото: в Чернігівській області посилять протиповітряну оборону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 4 жовтня росіяни атакували Чернігівщину ударними дронами. В області заявили про підсилення системи протиповітряної оборони та відновлення енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Чаус наголосив, що наразі обласна військова адміністрація працює із військовим командуванням.

"Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - зауважив він.

Обстріл Чернігівщини

Зауважимо, що за даними глава ОВА, вночі під час чергової дронової атаки ворог пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення.

Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу (на фото).

Ситуація з енергетикою

В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає).

"Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення", - наголосив Чаус.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, що в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація наразі зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Зокрема, після масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною.

Ми вже писали, що російська армія у ніч на 4 жовтня знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів ППО Війна Росії проти України
Новини
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим