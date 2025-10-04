Чернігівщина посилює систему ППО після обстрілів, - ОВА

У ніч на 4 жовтня росіяни атакували Чернігівщину ударними дронами. В області заявили про підсилення системи протиповітряної оборони та відновлення енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Чаус наголосив, що наразі обласна військова адміністрація працює із військовим командуванням.

"Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - зауважив він.

Обстріл Чернігівщини

Зауважимо, що за даними глава ОВА, вночі під час чергової дронової атаки ворог пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення.

Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу (на фото).

Ситуація з енергетикою

В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає).

"Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення", - наголосив Чаус.