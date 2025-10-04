Черниговщина усиливает систему ПВО после обстрелов, - ОВА

В ночь на 4 октября россияне атаковали Черниговщину ударными дронами. В области заявили об усилении системы противовоздушной обороны и восстановлении энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Чаус отметил, что сейчас областная военная администрация работает с военным командованием.

"Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - отметил он.

Обстрел Черниговщины

Заметим, что по данным глава ОВА, ночью во время очередной дроновой атаки враг повредил несколько важных объектов электроснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезаживлению.

Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (на фото).

Ситуация с энергетикой

В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет).

"Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым общинам и городам будут облегчения", - подчеркнул Чаус.