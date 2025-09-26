Чернігів залишився без води внаслідок російського обстрілу

Обстріл Чернігова та області

Нагадаємо, російська армія у п'ятницю, 26 вересня, атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області.

За даними ОВА, відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.

Окрім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у звʼязку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.

Також варто зауважити, що "Чернігівводоканал" декілька разів сьогодні попереджав мешканців міста зробити запаси питної води. Особливо це стосувалось тих, хто живе у багатоповерхівках.