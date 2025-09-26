Чернигов остался без воды в результате российского обстрела

Обстрел Чернигова и области

Напомним, российская армия в пятницу, 26 сентября, атаковала энергетические объекты Чернигова и области.

По данным ОВА, известно о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением фиксируются в Чернигове и Черниговском районе.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что в связи с отсутствием напряжения в сети есть задержка ряда пригородных поездов Черниговщины.

Также стоит заметить, что "Черниговводоканал" несколько раз сегодня предупреждал жителей города сделать запасы питьевой воды. Особенно это касалось тех, кто живет в многоэтажках.