RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Чернигов остался без воды в результате российского обстрела

Фото: Чернигов остался без воды в результате российского обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Чернигов в пятницу, 26 сентября, полностью остался без воды. В результате российского обстрела обесточены все объекты "Черниговводоканала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговводоканал".

"Сегодня в 13:40 были обесточены все объекты КП "Черниговводоканал". Сейчас наши работники работают над восстановлением работы насосных станций канализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения нужно обеспечить надежный отвод сточных вод.

Жителей города просят срочно сделать запас питьевой воды.

 

Обстрел Чернигова и области

Напомним, российская армия в пятницу, 26 сентября, атаковала энергетические объекты Чернигова и области.

По данным ОВА, известно о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением фиксируются в Чернигове и Черниговском районе.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что в связи с отсутствием напряжения в сети есть задержка ряда пригородных поездов Черниговщины.

Также стоит заметить, что "Черниговводоканал" несколько раз сегодня предупреждал жителей города сделать запасы питьевой воды. Особенно это касалось тех, кто живет в многоэтажках.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВойна в Украине