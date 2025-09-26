Чернігів залишився без води внаслідок російського обстрілу
Чернігів у п'ятницю, 26 вересня, повністю залишився без води. Внаслідок російського обстрілу знеструмлено всі об’єкти "Чернігівводоканалу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівводоканал".
"Сьогодні о 13:40 було знеструмлено всі об’єкти КП "Чернігівводоканал". Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод.
Жителів міста просять терміново зробити запас питної води.
Обстріл Чернігова та області
Нагадаємо, російська армія у п'ятницю, 26 вересня, атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області.
За даними ОВА, відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.
Окрім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у звʼязку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.
Також варто зауважити, що "Чернігівводоканал" декілька разів сьогодні попереджав мешканців міста зробити запаси питної води. Особливо це стосувалось тих, хто живе у багатоповерхівках.