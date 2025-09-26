ua en ru
Чернігів залишився без води внаслідок російського обстрілу

Чернігів, П'ятниця 26 вересня 2025 16:20
Фото: Чернігів залишився без води внаслідок російського обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Чернігів у п'ятницю, 26 вересня, повністю залишився без води. Внаслідок російського обстрілу знеструмлено всі об’єкти "Чернігівводоканалу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівводоканал".

"Сьогодні о 13:40 було знеструмлено всі об’єкти КП "Чернігівводоканал". Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод.

Жителів міста просять терміново зробити запас питної води.

Обстріл Чернігова та області

Нагадаємо, російська армія у п'ятницю, 26 вересня, атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області.

За даними ОВА, відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.

Окрім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у звʼязку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.

Також варто зауважити, що "Чернігівводоканал" декілька разів сьогодні попереджав мешканців міста зробити запаси питної води. Особливо це стосувалось тих, хто живе у багатоповерхівках.

