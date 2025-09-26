ua en ru
Чернигов остался без воды в результате российского обстрела

Чернигов, Пятница 26 сентября 2025 16:20
Чернигов остался без воды в результате российского обстрела Фото: Чернигов остался без воды в результате российского обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Чернигов в пятницу, 26 сентября, полностью остался без воды. В результате российского обстрела обесточены все объекты "Черниговводоканала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговводоканал".

"Сегодня в 13:40 были обесточены все объекты КП "Черниговводоканал". Сейчас наши работники работают над восстановлением работы насосных станций канализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения нужно обеспечить надежный отвод сточных вод.

Жителей города просят срочно сделать запас питьевой воды.

Обстрел Чернигова и области

Напомним, российская армия в пятницу, 26 сентября, атаковала энергетические объекты Чернигова и области.

По данным ОВА, известно о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением фиксируются в Чернигове и Черниговском районе.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что в связи с отсутствием напряжения в сети есть задержка ряда пригородных поездов Черниговщины.

Также стоит заметить, что "Черниговводоканал" несколько раз сегодня предупреждал жителей города сделать запасы питьевой воды. Особенно это касалось тех, кто живет в многоэтажках.

