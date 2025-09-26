Чернигов остался без воды в результате российского обстрела

Чернигов в пятницу, 26 сентября, полностью остался без воды. В результате российского обстрела обесточены все объекты "Черниговводоканала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговводоканал".

"Сегодня в 13:40 были обесточены все объекты КП "Черниговводоканал". Сейчас наши работники работают над восстановлением работы насосных станций канализации", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения нужно обеспечить надежный отвод сточных вод. Жителей города просят срочно сделать запас питьевой воды.