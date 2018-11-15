В "Черкассыгаз" заявили, что не могут сегодня включить отопление в Смеле

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Черкассыгаз" отметили, что отопление не могут включить, потому что ночью газоопасные работы запрещены

Председатель правления "Черкассыгаз" Сергей Буян заявил, что не могут включить отопление в Смеле (Черкасская область) сегодня, поскольку ночью газоопасные работы запрещены действующим законодательством. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, он отметил, что на объектах "Смелаатеплокоммунэнерго" есть видимые разрывы, необходимо проводить технические мероприятия.

"Отопление мы не можем включать, потому что ночью газоопасные работы запрещены действующим законодавстров и мы сможем приступить в светлое время суток", - отметил он.

Буян также поинтересовался, кто возьмет на себя расходы, связанные с кражей природного газа смелянскими тепловиками. В ответ на это вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что сейчас нужно выполнить все необходимые для подключения работы, а проблемы, которые касаются финансовых вопросов, "будут решать по ходу".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко отреагировал на отсутствие отопления в Смеле. В частности, он заявил, что через несколько часов отопление в городе должно быть восстановлено.

Отметим, по факту отсутствия отопления в Смеле открыто уголовное производство.