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У "Черкасигаз" заявили, що не можуть сьогодні включити опалення в Смілі

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 19:14
У "Черкасигаз" заявили, що не можуть сьогодні включити опалення в Смілі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У "Черкасигаз" наголосили, що опалення не можуть включати, тому що вночі газонебезпечні роботи заборонені

Голова правління "Черкасигаз" Сергій Буян заявив, що не можуть включити опалення в Смілі (Черкаська область) сьогодні, оскільки вночі газонебезпечні роботи заборонені чинним законодавством. Про це він заявив у ході засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, він зазначив, що на об'єктах "Cмілатеплокомуненерго" є видимі розриви, необхідно вживати технічних заходів.

"Опалення ми не можемо включати, тому що вночі газонебезпечні роботи заборонені чинним законодавстров і ми зможемо приступити в світлий час доби", - зазначив він.

Буян також поцікавився, хто візьме на себе витрати, пов'язані з крадіжкою природного газу смілянскими тепловиками. У відповідь на це віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив, що наразі потрібно виконати всі необхідні для підключення роботи, а проблеми, які стосуються фінансових питань, "будуть вирішувати по ходу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко відреагував на відсутність опалення в Смілі. Зокрема, він заявив, що за декілька годин опалення у місті має бути відновлено.

Зазначимо, наразі за фактом відсутності опалення у Смілі відкрито кримінальне провадження.

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