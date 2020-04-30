Черкассы открывают магазины и парки, несмотря на запрет Кабмина

С 1 мая в городе отменяют значительную часть ограничений
Городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение исполнительного комитета черкасской мэрии.
Согласно документу, работать разрешат только тем предпринимателям, которые будут придерживаться противоэпидемических требований законодательства.
Так, с 1 мая в городе разрешили работать:
Также жителям Черкасс разрешили посещать парки, скверы, учреждения и аттракционы, размещенные на этих территориях.
Сейчас в Черкасской области лабораторно подтверждено 283 случая коронавируса.
Карантин в Украине действует до 11 мая. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит ослабление ограничений. В частности, планируется разрешить работу кафе, парикмахерских и магазинов, при условии, если это не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.
Также рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина - в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.