Черкассы открывают магазины и парки, несмотря на запрет Кабмина

Городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение исполнительного комитета черкасской мэрии.

Согласно документу, работать разрешат только тем предпринимателям, которые будут придерживаться противоэпидемических требований законодательства.

Так, с 1 мая в городе разрешили работать:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу,

парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонам ритуальных услуг, проектным организациям;

рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок

Также жителям Черкасс разрешили посещать парки, скверы, учреждения и аттракционы, размещенные на этих территориях.

Сейчас в Черкасской области лабораторно подтверждено 283 случая коронавируса.

Карантин в Украине действует до 11 мая. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит ослабление ограничений. В частности, планируется разрешить работу кафе, парикмахерских и магазинов, при условии, если это не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.

Также рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина - в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.