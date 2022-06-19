В Черкасской области сошли вагоны, поезда задержатся на пять часов: список
В Черкасской области два грузовых вагона сошли с рельсов. В связи с этим поезда на Днепр, Кременчуг и Кропивницкий задержатся на пять часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что грузовые вагоны сошли на перегоне перегоне Райгород - Каменка. В связи с этим на время восстановительных работ меняется маршрут следования поездов:
- №731 Днепр - Киев
- №41 Днепр - Львов
- №790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий
Поезда будут временно курсировать через станцию Помошная. Из-за смены маршрута время прибытия данных рейсов на конечные станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.
Кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:
- № 6505 Знаменка - Шевченко сегодня ограничен до станции Каменка;
- №6508 Квитково - Знаменка будет курсировать в сообщении Квитково - Шевченко и Косари - Знаменка с отправкой последнего в 18:12;
- № 6507 Знаменка - Квитково из Знаменки в 17:12 до ст. Косари, а Шевченко - Квитково в 20:30;
- № 6510 Квитково - Знаменка отправкой в 18:21 до ст. Шевченко в 19:31.
Напомним, ранее сообщалось, что в украинских поездах может появиться интернет, который будет работать через Starlink.
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