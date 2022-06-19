У Черкаській області зійшли вагони, поїзди затримаються на п'ять годин: список

У Черкаській області два вантажних вагони зійшли з рейок. У зв'язку з цим поїзди на Дніпро, Кременчук і Кропивницький затримаються на п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що вантажні вагони зійшли на перегоні перегоні Райгород - Кам'янка. У зв'язку з цим на час відновлювальних робіт змінюється маршрут прямування поїздів:

№731 Дніпро - Київ

№ 41 Дніпро - Львів

№790/792 Київ - Кременчук, Кропивницький

Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна. Через зміну маршруту час прибуття даних рейсів на кінцеві станції зрушиться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться і приміських поїздів: