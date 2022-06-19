У Черкаській області зійшли вагони, поїзди затримаються на п'ять годин: список
У Черкаській області два вантажних вагони зійшли з рейок. У зв'язку з цим поїзди на Дніпро, Кременчук і Кропивницький затримаються на п'ять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що вантажні вагони зійшли на перегоні перегоні Райгород - Кам'янка. У зв'язку з цим на час відновлювальних робіт змінюється маршрут прямування поїздів:
- №731 Дніпро - Київ
- № 41 Дніпро - Львів
- №790/792 Київ - Кременчук, Кропивницький
Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна. Через зміну маршруту час прибуття даних рейсів на кінцеві станції зрушиться орієнтовно на 5 годин вперед.
Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться і приміських поїздів:
- № 6505 Знам'янка - Шевченка сьогодні обмежений до станції Кам'янка;
- №6508 Квіткове - Знам'янка курсуватиме у сполученні Квіткове - Шевченка та Косарі - Знам'янка з відправкою останнього о 18:12;
- № 6507 Знам'янка - Квіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст. Косарі, а Шевченка - Квіткове о 20:30;
- № 6510 Квіткове - Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських поїздах може з'явитися Інтернет, який буде працювати через Starlink.
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