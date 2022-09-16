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В Черкасской области сообщили о взрывах

Фото: в Черкасской области сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкасской области сегодня, 16 сентября, слышали взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Черкасской области жители сообщают о звуке взрывов. Информация проверяется, оставайтесь в укрытиях", - пишут в местных пабликах.

Напомним, сегодня стало известно и о взрывах в Днепре. Речь шла о работе ПВО в городе.

Добавим, перед этим стало известно, что оккупанты в очередной раз ударили ракетой по Кривому Рогу.

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Черкасская областьВзрыв