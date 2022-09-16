У Черкаській області повідомили про вибухи

"На Черкащині жителі повідомляють про звук вибухів. Інформація перевіряється, залишайтеся в укриттях", - пишуть в місцевих пабліках.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо і про вибухи у Дніпрі. Йшлося про роботу ППО в місті.

Додамо, перед цим стало відомо, що окупанти в чергове вдарили ракетою по Кривому Рогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.