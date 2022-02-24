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В Черкасской области объявлена эвакуация

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Черкасская область, Четверг 24 февраля 2022 07:22
В Черкасской области объявлена эвакуация Фото: председатель Черкасской ОГА Александр Скичко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОГА Александра Скичко.

"Уважаемые черкащане, пожалуйста, без паники! В ближайшее время будет известен уровень угрозы для Черкасщины и наш план действий. Сразу все вам сообщу! На эту минуту ситуация такова. Уманский район: объявляем эвакуацию населения в радиусе воинской части - 30 км от Рассешек",- написал он.

По его словам скоро в этот район прибудут автобусы. Однако кого есть собственный транспорт, просят воспользоваться им.

Напомним, в Луганской области объявлена общая эвакуация местных жителей.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.

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