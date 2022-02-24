ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Черкаській області оголошено евакуацію

Новость на русском →
Черкаська область, Четвер 24 лютого 2022 07:22
У Черкаській області оголошено евакуацію Фото: голова Черкаської ОДА Олександр Скічко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкаській області оголошено евакуацію. Мова йде про Уманський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко.

"Шановні черкащани, будь ласка, без паніки! Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - написав він.

За його словами скоро в цей район прибудуть автобуси. Однак кого є власний транспорт, просять скористатися ним.

Нагадаємо, в Луганській області оголошена загальна евакуація місцевих жителів.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.

Під російськими обстрілами виявилися й інші міста України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна