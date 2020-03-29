В Черкасской области коронавирус обнаружили у младенца

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ребенку сейчас 6 месяцев, результаты подтверждены

В Черкасской области в городе Умань коронавирусную инфекцию обнаружили у 6-месячного ребенка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Умани Александра Цебрия.

По его словам, в целом в течение 28 марта официально подтверждены четыре новых случая инфицирования коронавирусом в Умани.

"Вчера в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек. У них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. И сегодня у нас есть подтвержденных четыре случая заражения в городе Умани... Из четырех инфицированных - один ребенок шести месяцев. Все они находятся в нашей инфекционной больнице", - сказал он.

Мэр Умани призвал жителей города не паниковать и придерживаться карантинного режима.

COVID-19 наступает! +4 официально подтвержденных (один ребенок 6 месяцев). Берегите себя ! Соблюдайте карантин! Опубликовано Александром Цебрієм Суббота, 28 марта 2020 г.

Напомним, по состоянию на 22:00 в субботу, 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 356. В частности, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.

В частности, в Одессе зафиксировали два новых случая заражения COVID-19, одна пациентка в реанимации

Отметим, в Черкасской области по состоянию на 10:00 28 марта зарегистрировали троих больных коронавирусом.

Число летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом 28 марта в Украине возросло до девяти человек - умерла жительница Ровенской области.