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У Черкаській області коронавірус виявили у немовляти

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 02:28
У Черкаській області коронавірус виявили у немовляти
Ілюстративне фото (УНІАН)

Дитині зараз 6 місяців, результати підтверджені

У Черкаській області в місті Умань коронавірусну інфекцію виявили у 6-місячної дитини. Про це передає РБК-Україна із посиланням на повідомлення міського голови Умані Олександра Цебрія.

За його словами, загалом протягом 28 березня офіційно підтверджено чотири нові випадки інфікування коронавірусом в Умані.

"Вчора у нашу інфекційну лікарню звернулося шестеро осіб. У них були взяті аналізи і відправлені у місто Черкаси. І сьогодні в насє підстверджених чотири випадки зараження у місті Умані... Із чотирьох інфікованих- одна дитина шести місяців. Усі вони знаходяться у нашій інфекційній лікарні", - сказав він.

Мер Умані закликав мешканців міста не панікувати та дотримуватися карантинного режиму.

COVID-19 наступає! +4 офіційно підтверджених (одна дитина 6 місяців). Бережіть себе ! Дотримуйтесь карантину!

Опубліковано Олександром Цебрієм Субота, 28 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу.

Зокрема, в Одесі зафіксували два нових випадки зараження COVID-19, одна пацієнтка в реанімації

Зазначимо, у Черкаській області станом на 10:00 28 березня було зареєстровано трьох хворих коронавірусом.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від зараження коронавірусом 28 березня в Україні зросла до дев'яти осіб - померла мешканка Рівненської області.

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