У Черкаській області 6 парафій перейшли в ПЦУ, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що перехід парафій триває, незважаючи на тиск з боку Московського патріархату

У Черкаській області 6 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли в Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Twitter.

Порошенко, який сьогодні перебуває з візитом у Черкаській області, зазначив, що перехід парафій триває, незважаючи на тиск з боку Московського патріархату.

"Вже шість громад Черкаської області перейшли до ПЦУ. Люди сміливо роблять свій вибір попри тиск з боку Московського патріархату. Бути серед перших завжди важко. Але ми з вами знаємо: неправда і забобони швидко розсіються, а залишиться українська церква і вдячність тим, хто її творив", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за словами Порошенка, наразі провокації РФ щодо автокефалії української церкви продовжуються.

Як писало РБК-Україна, у Волинській області вісім парафій УПЦ МП оголосили рішення про перехід в ПЦУ.

Раніше представник президента в парламенті, нардеп Ірина Луценко заявляла, що вже близько 70 церковних парафій перейшли до Православної церкви України.