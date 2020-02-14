В Черкасском СИЗО выявили нарушения

В Черкасском следственном изоляторе прокуратура выявила нарушения законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

В частности, во время проверки выявлены нарушения в части соблюдения режимных требований, технического обустройства указанного учреждения, ненадлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения спецконтингента.

"С целью устранения выявленных нарушений, прокуратурой области в адрес руководителей ГУ "Черкасский следственный изолятор" и филиала ГУ "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Черкасской области внесены акты прокурорского реагирования, которые в настоящее время находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис генерального прокурора инициировал служебную проверку по фактам нарушений прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.

Ранее в Офисе омбудсмена заявили, что в ходе мониторингового визита в Киевский следственный изолятор был выявлен ряд существенных нарушений, которые могут привести к массовым беспорядкам в учреждении.

РБК-Украина сообщало, что в Украине почти все следственные изоляторы не соответствуют нормам Европейского союза.