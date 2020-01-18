В Офисе омбудсмена предупредили о возможных беспорядках в Киевском СИЗО

Фото: Киевское СИЗО (ombudsman.gov.ua)

Офис омбудсмена выявил ряд существенных нарушений в учреждении

В ходе мониторингового визита в Киевский следственный изолятор (СИЗО) было выявлено ряд существенных нарушений, которые могут привести к массовым беспорядкам в учреждении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

Как сообщается, в учреждении был выявлен ряд существенных нарушений требований украинского законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. Постоянные нарушения провоцируют среди заключенных конфликты, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

В частности, большинство камер СИЗО не обеспечены надлежащим искусственным освещением с чрезмерно зарешеченными окнами и влажными, покрытыми грибком стенами. Также помещения не оборудованы бочками с питьевой водой и вентиляцией. В отдельных камерах отсутствуют стекла и не работает система отопления.

"Выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди, либо на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были выявлены камеры в новом корпусе, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются", - рассказали омбудсмены.

Кроме того, лица, прибывающие в СИЗО, не проходят санитарную обработку, в результате чего медработники учреждения не контролируют состояние их здоровья. Из-за неудовлетворительного состояния рентгенологического кабинета отсутствует возможность проведения флюорографического обследования заключенных.

"По результатам мониторингового визита в указанной учреждения, Министерству юстиции, Генеральной прокуратуре и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском следственном изоляторе обнаружили факт незаконного содержания лиц. Прокуратура выявила трех граждан, которых незаконно удерживали в учреждении.