У Черкаському СІЗО виявили порушення

В Черкаському слідчому ізоляторі прокуратура виявила порушення законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.

Зокрема, під час перевірки виявлено порушення в частині додержання режимних вимог, технічного облаштування вказаної установи, неналежного матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення спецконтингенту.

"З метою усунення виявлених порушень, прокуратурою області на адреси керівників ДУ "Черкаський слідчий ізолятор" та філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в Черкаській області внесено акти прокурорського реагування, які на цей час перебувають на розгляді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора ініціював службову перевірку за фактами порушень прав ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі.

Раніше у Офісі омбудсмена заявили, що в ході моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора було виявлено ряд суттєвих порушень, що можуть призвести до масових заворушень в установі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні майже всі слідчі ізолятори не відповідають нормам Європейського союзу.