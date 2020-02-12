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Прокуратура расследует возможные нарушения прав заключенных в Киевском СИЗО

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 12:42
Прокуратура расследует возможные нарушения прав заключенных в Киевском СИЗО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минюст проведет служебную проверку в СИЗО из-за возможных нарушений

Офис генерального прокурора инициировал служебную проверку по фактам нарушений прав заключенных в Киевском следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Сообщается, что расследование касается возможных фактов злоупотребления со стороны администрации СИЗО, которые были обнародованы в СМИ. В частности, предоставление руководством изолятора льгот и преимуществ отдельным заключенным, систематическое получение взяток, необеспечение надлежащего режима и изоляции заключенных.

"В связи с указанным, заместителю министра юстиции Украины направлено поручение с требованием проведения служебной проверки по указанным в публикации фактам и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток должностными лицами СИЗО.

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена заявили, что в ходе мониторингового визита в Киевский следственный изолятор был выявлен ряд существенных нарушений, которые могут привести к массовым беспорядкам в учреждении.

РБК-Украина сообщало, что в Украине почти все следственные изоляторы не соответствуют нормам Европейского союза.

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