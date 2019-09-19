ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Черкасами автобус зіткнувся з позашляховиком, 10 осіб постраждали

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 13:12
Під Черкасами автобус зіткнувся з позашляховиком, 10 осіб постраждали
Фото: місце ДТП (ch.npu.gov.ua)

ДТП сталася на автодорозі Канів-Чигирин-Кременчуг

В Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса і автомобіля BMW, в результаті чого постраждали 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Черкаській області.

Повідомляється, що аварія сталася на ділянці траси Канів-Чигирин-Кременчуг між населеними пунктами Будище та Мошни. В результаті ДТП 10 осіб отримали ушкодження, серед яких 2 дітей.

Фото: місце ДТП (ch.npu.gov.ua)

"За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Київ-Чоп поблизу села Надетычи зіткнулися два мікроавтобуси. За попередньою інформацією, шість чоловік звернулися за медичною допомогою, четверо з них доставили в лікарню.

Також повідомлялося, що 18 вересня у Харкові сталася ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії водій однієї з вантажівок отримав пошкодження. Також із-за зіткнення стався витік паливно-мастильних речовин, із-за чого на місце події прибув екіпаж держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Києві автомобіль врізався в тролейбус, є постраждалі У Польщі перекинулися два українських автобуса
Новини України ДТПавтобусЧеркасская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся