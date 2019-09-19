Під Черкасами автобус зіткнувся з позашляховиком, 10 осіб постраждали

Фото: місце ДТП (ch.npu.gov.ua)

ДТП сталася на автодорозі Канів-Чигирин-Кременчуг

В Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса і автомобіля BMW, в результаті чого постраждали 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Черкаській області.

Повідомляється, що аварія сталася на ділянці траси Канів-Чигирин-Кременчуг між населеними пунктами Будище та Мошни. В результаті ДТП 10 осіб отримали ушкодження, серед яких 2 дітей.

Фото: місце ДТП (ch.npu.gov.ua)

"За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Київ-Чоп поблизу села Надетычи зіткнулися два мікроавтобуси. За попередньою інформацією, шість чоловік звернулися за медичною допомогою, четверо з них доставили в лікарню.

Також повідомлялося, що 18 вересня у Харкові сталася ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії водій однієї з вантажівок отримав пошкодження. Також із-за зіткнення стався витік паливно-мастильних речовин, із-за чого на місце події прибув екіпаж держслужби з надзвичайних ситуацій.