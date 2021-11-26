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Под Черкассами разоблачили пограничника с фейковым COVID-сертификатом

Автор: Иванна Шовкун

У военного пограничной службы в Черкасской области обнаружили поддельный сертификат о вакцинации против COVID. Военнослужащий предоставил фейковый документ, чтобы его допустили к обучению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Военный погранслужбы решил с помощью фейкового COVID-документа обмануть отдел здравоохранения учебного центра. Однако работники заметили, что сертификат не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения.

"Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона закончила досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч.4 ст.358 УК Украины", - отметили в ведомстве.

Меру наказания военнослужащему будет избирать суд.

Отмечают, что инцидент произошел в сентябре 2021 года в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

Напомним, правоохранители разоблачили типографию на дому, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.

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сертификат вакцинации