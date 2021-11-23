Делали фейковые COVID-сертификаты для заробитчан: под Львовом разоблачили подпольную типографию
Правоохранители разоблачили типографию на дому, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, незаконный бизнес действовал во Львовской области. Услуги по предоставлению фейковых COVID-документов организатор оказывал в основном перевозчикам, которые покупали сертификаты для пассажиров - украинских заробитчан.
Правоохранители провели обыски по месту жительства преступника. Там обнаружили и изъяли печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерную технику.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус через анонимный Telegram-канал. Клиентами злоумышленников стали более 9 тысяч человек.