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Делали фейковые COVID-сертификаты для заробитчан: под Львовом разоблачили подпольную типографию

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Львовская область, Вторник 23 ноября 2021 12:54
Делали фейковые COVID-сертификаты для заробитчан: под Львовом разоблачили подпольную типографию Фото: разоблачили подпольную типографию для изготовления фейковых COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Правоохранители разоблачили типографию на дому, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, незаконный бизнес действовал во Львовской области. Услуги по предоставлению фейковых COVID-документов организатор оказывал в основном перевозчикам, которые покупали сертификаты для пассажиров - украинских заробитчан.

Правоохранители провели обыски по месту жительства преступника. Там обнаружили и изъяли печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерную технику.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: под Львовом разоблачили типографию, где изготовляли поддельные COVID-сертификаты (gp.gov.ua)

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус через анонимный Telegram-канал. Клиентами злоумышленников стали более 9 тысяч человек.

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