Під Черкасами викрили прикордонника із фейковим COVID-сертифікатом

У військового прикордонної служби на Черкащині виявили підроблений сертифікат про вакцинацію проти COVID. Військовослужбовець надав фейковий документ, щоб його допустили до навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Військовий прикордонної служби вирішив за допомогою фейкового COVID-документу обдурити відділ охорони здоров'я навчального центру. Проте працівники помітили, що сертифікат не відповідав встановленим вимогам, містив недостовірні та неправдиві відомості.
"Черкаська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону закінчила досудове розслідування з кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.358 КК України", - зазначили у відомстві.
Міру покарання військовослужбовцю обиратиме суд.
Зазначають, що інцидент стався у вересні 2021 року у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.
Нагадаємо, правоохоронці викрили друкарню вдома, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.