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Під Черкасами в пожежі загинули двоє дітей

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 13:39
Під Черкасами в пожежі загинули двоє дітей
Іллюстративне фото (dsns.gov.ua)

Через пожежу під Черкасами госпіталізовано немовля

У Черкаській області в селі Медведівка в результаті пожежі у приватному будинку загинули двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзичайних ситуацій.

Як зазначається, загинули діти віком 2 та 3 роки, ще одну дитину 2019 року народження госпіталізовано до лікувального закладу.

"О 12 год. 15 хв. пожежу ліквідовано на площі 5 кв. м. Ймовірна причина пожежі - несправність електричного обігрівального приладу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку цього року у селі Гайшин (Київська область) в приватному житловому будинку сталась пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей.

Також сталась пожежа в приватному будинку в Одеській області, в результаті якої загинули четверо дітей. Після цієї пожежі президент Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської обласної державної адміністрації взяти під контроль розслідування пожежі в Одеській області.

РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження.

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