В Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен

В Черкассах взорвался заминированный "Мерседес"

В Черкассах сегодня утром в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен. Об этом сообщает местное издание "Про все".

Сообщается, что, по предварительной информации, в салон авто было заложено самодельное взрывное устройство. По данным источников "Про все", за рулем находился директор местного ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Он также возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Отметим, на сайте областной полиции сообщается, что взорвался автомобиль марки "Мерседес", а водителя доставили в больницу. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: место взрыва в Черкассах

Напомним, ранее сообщалось, что задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины