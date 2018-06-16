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В Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 13:11
Фото: место взрыва в Черкассах (ch.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Черкассах (ch.npu.gov.ua)

В Черкассах взорвался заминированный "Мерседес"

В Черкассах сегодня утром в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен. Об этом сообщает местное издание "Про все".

Сообщается, что, по предварительной информации, в салон авто было заложено самодельное взрывное устройство. По данным источников "Про все", за рулем находился директор местного ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Он также возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Отметим, на сайте областной полиции сообщается, что взорвался автомобиль марки "Мерседес", а водителя доставили в больницу. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Фото: место взрыва в Черкассах

Напомним, ранее сообщалось, что задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины

 

Из-за взрыва в Киеве все районы города до 2 июля должны проверить на наличие брошенных авто
Теги публикации: Черкассы, автомобили, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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