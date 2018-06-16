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У Черкасах в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 13:11
Фото: місце вибуху в Черкасах (ch.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Черкасах (ch.npu.gov.ua)

У Черкасах вибухнув замінований "Мерседес"

У Черкасах сьогодні вранці в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен. Про це повідомляє місцеве видання "Про все".

Повідомляється, що, за попередньою інформацією, в салон авто було закладено саморобний вибуховий пристрій. За даними джерел "Про все", за кермом перебував директор місцевого ТЦ "Транзит" Анатолій Скоромний. Він також очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців.

Відзначимо, на сайті обласної поліції повідомляється, що вибухнув автомобіль марки "Мерседес", а водія доставили до лікарні. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Фото: місце вибуху в Черкасах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

 

Через вибух у Києві усі райони міста до 2 липня мають перевірити на наявність покинутих автомобілів
Теги публікації: Черкаси, автомобили, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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