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У Черкасах сталася потрійна ДТП з автобусом

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 15:20
У Черкасах сталася потрійна ДТП з автобусом
Фото: на місці ДТП (facebook / cherkasypatrulpolice)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Черкасах сьогодні, 29 листопада, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції в Facebook.

За даними правоохоронців, водій пасажирського автобусу "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai.

Зазначається, що в результаті потрійної аварії ніхто не постраждав, а на водія автобуса було складено протокол за статтею 124 КУпАП, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу.

У Черкасах сталася потрійна ДТП з автобусом

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, у Волинській області сталося зіткнення двох легкових автомобілів та трактора. В результаті ДТП загинули 2 людини, та ще одна людина була травмована. Поблизу села Гаївка автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з попутним трактором New Holland та автомобілем Opel Combo.

Крім того, вчора поблизу Одеси сталося одразу три масштабних ДТП з участю майже 20 автомобілів. У результаті аварій, що сталися в районі клеверного мосту, одна людина загинула, ще четверо отримали різні травми. Попередньо, причиною ДТП є сильний туман.

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