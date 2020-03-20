В Черкассах предлагают пускать в общественный транспорт по пропускам

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не исключает введения пропусков для общественного транспорта в случае выявление случаев коронавируса в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам Бондаренко, в случае вспышки коронавируса, общественный транспорт в Черкассах, возможно, придется остановить, однако горсовет не хочет вызвать транспортный коллапс в городе.

"Но мы его не будем останавливать, пока не обеспечим подвозом работников стратегических предприятий... Разрабатываются специальные маршруты, чтобы обеспечить подвозом на работу в первую очередь врачей, обеспечить работников аптек, теплокоммунэнерго, "Азота", "Черкасской ТЭЦ", других стратегических предприятий", - пояснил он.

Мэр добавил, что одним из возможных ограничений рассматривается введение пропусков на общественный транспорт. Планируется, что общественный транспорт будет работать без изменений, однако в автобусы и троллейбусы будут пропускать только по удостоверениям и пропускам, выданными горсоветом.

Кроме того, рассматривается еще один вариант, согласно которому общественный транспорт не будет ходить по привычным маршрутам, а будет осуществлять специальные рейсы для подвоза работников на работу и домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве, Хмельницком и Запорожье отменили льготный проезд в общественном транспорте. Льготный проезд будет отменен в период карантина для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Также льготный проезд был отменен во Львове и Черновцах, а в Ужгороде местные власти полностью остановили работу общественного транспорта. Ограничения продлятся до завершения карантина в Украине.