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В Черкассах посреди Днепра заглох теплоход, часть пассажиров эвакуировали

Автор: РБК-Украина

В Черкассах на Днепре вечером 12 сентября сломался теплоход, на борту которого находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа. На судне произошла поломка двигателя.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели доставили с теплохода на берег 7 человек, среди которых один ребенок. После восстановления работы двигателя теплоход продолжил движение и вернулся в речной порт "Черкассы". Никто из пассажиров судна не пострадал.

"В порту отдыхающих встречали сотрудники ГСЧС, среди которых была психолог. Последняя во время общения с людьми, которые сошли с теплохода, оказывала психологическую помощь", - добавили в спасательной службе.

Напомним, 10 сентября в Одессе наконец убрали с местного пляжа затонувший в прошлом году танкер Delfi.

В Одесской ОГА рассказывали, куда транспортируют танкер Delfi.

Также РБК-Украина писало, что у берегов Италии загорелась лодка с мигрантами, в результате чего погибли несколько человек.

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