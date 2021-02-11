В Черкассах из-за непогоды закрыли школы

В Черкассах местные власти приняли решение ограничить работу школ в пятницу, 12 февраля. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Приняли решение ограничить завтра обучения в школах. Попросил бы родителей воздержаться от того, чтобы вести детей в школу. Завтра будет выходной", - заявил он.

При этом Бондаренко отметил, что такая же ситуация и с детсадами.

"Я бы попросил тех родителей, которые могут оставить своих детей дома, также удержаться от похода в детский сад", - добавил он.