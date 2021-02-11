У Черкасах через негоду закрили школи

У Черкасах місцева влада ухвалила рішення обмежити роботу шкіл у п'ятницю, 12 лютого. Таке рішення було прийнято через погіршення погодних умов.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

"Прийняли рішення обмежити завтра навчання в школах. Попросив би батьків утриматися від того, щоб вести дітей до школи. Завтра буде вихідний", - заявив він.

При цьому Бондаренко зазначив, що така ж ситуація і з дитсадками.

"Я б попросив тих батьків, які можуть залишити своїх дітей вдома, також утриматися від походу в дитячий сад", - додав він.