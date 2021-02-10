Власти Львова призвали работать дистанционно в четверг из-за снегопадов
Власти Львова призывают жителей работать из дому в четверг, 11 февраля, в связи со снегопадами, которые продолжаются в городе. Школы будут работать в различном формате, но будут готовы принять учеников.
Об этом написал мэр Андрей Садовой в Facebook.
Он отметил, что по прогнозам погоды во Львове в ближайшие несколько дней выпадет месячная норма снега, усилятся ветер и мороз. Уже сейчас, по его словам, вся снегоочистительная техника работает в усиленном режиме.
"Прошу всех, кто имеет такую возможность, завтра остаться работать дистанционно и не выходить за пределы дома. Каждая школа сегодня совместно с родителями выбрала формат обучения до конца недели. Но несмотря ни на что, они все точно будут открытыми и дети могут приходить, если есть такая необходимость", - написал Садовой.
Ранее сегодня власти Киева из-за снегопадов закрыли детские сады и школы, отменили ярмарки. Также возможно закрытие станций метро.
Также в Укргидрометцентре рассказали, что сильные морозы ожидаются в Украине в начале следующей недели, 15-18 февраля. До этого страну засыплет снегом.