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В Ровно из-за снегопадов и мороза на два дня закрыли школы

Новина українською → Ровно, Четверг 11 февраля 2021 11:18
В Ровно из-за снегопадов и мороза на два дня закрыли школы Фото: женщина с лопатой (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Ровного Александр Третьяк заявил, что из-за ухудшения погодных условий школы в городе будут закрыты 11 и 12 февраля. В этот период дети будут обучаться дистанционно.

Об этом сообщает местное издание "Ровно Вечернее".

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в Ровно обучение в школах будет дистанционным. Школьники останутся дома, но будут учиться благодаря сети интернет", - заявил городской голова.

Он также добавил, что детские сады будут работать в привычном режиме.

"Это касается только этих двух дней недели. Поскольку тяжелая погода, то мы хотим уменьшить нагрузку на транспортную и образовательную инфраструктуру Равного", - сказал Третьяк.

Кроме того, мэр призвал работодателей по возможности перевести своих сотрудников на дистанционную работу.

"Если есть возможность, то пусть ваш сотрудник работает из дома. Где это невозможно, то пусть будет обычный рабочий день. Это лишь рекомендация", - сказал он.

Напомним, согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина писало, что 11 февраля на западе, севере и в центре Украины будет идти мокрый снег, а восточные области накроют дожди. Днем температура воздуха в некоторых южных регионах поднимется до +15, однако на северо-западе страны ожидается мороз.

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