В Ровно из-за снегопадов и мороза на два дня закрыли школы

Мэр Ровного Александр Третьяк заявил, что из-за ухудшения погодных условий школы в городе будут закрыты 11 и 12 февраля. В этот период дети будут обучаться дистанционно.

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в Ровно обучение в школах будет дистанционным. Школьники останутся дома, но будут учиться благодаря сети интернет", - заявил городской голова.

Он также добавил, что детские сады будут работать в привычном режиме.

"Это касается только этих двух дней недели. Поскольку тяжелая погода, то мы хотим уменьшить нагрузку на транспортную и образовательную инфраструктуру Равного", - сказал Третьяк.

Кроме того, мэр призвал работодателей по возможности перевести своих сотрудников на дистанционную работу.

"Если есть возможность, то пусть ваш сотрудник работает из дома. Где это невозможно, то пусть будет обычный рабочий день. Это лишь рекомендация", - сказал он.