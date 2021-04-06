В Черкассах назвали дату завершения отопительного сезона

В Черкассах отопительный сезон завершиться с 12 апреля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет превышать +8 градусов.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.
С понедельника отопление начнут отключать в жилых домах. При этом в больницах, школах и детских садах отключать отопление будут после получения заявок от учреждений.
"По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться отметки выше +8 градусов по Цельсию. Поэтому, согласно нормативам, коммунальные службы уже могут завершать нынешний отопительный сезон и начинать подготовку к новому", - добавил Бондаренко.
Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий перенесли сроки завершения отопительного сезона. Завершение отопительного сезона планируют начать 10 апреля.
Отметим, что в Киеве планировали завершить отопительный сезон с 5 апреля.
Кроме того, Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный штормовой ветер.