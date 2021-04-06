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У Черкасах назвали дату завершення опалювального сезону

Автор: РБК-Україна

У Черкасах завершитися опалювальний сезон з 12 квітня. За прогнозом синоптиків, температура повітря буде перевищувати +8 градусів.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

З понеділка почнуть відключати опалення в житлових будинках. При цьому в лікарнях, школах і дитячих садах відключати опалення будуть після отримання заявок від установ.

"За прогнозами синоптиків, середньодобова температура протягом трьох днів триматиметься позначки вище +8 градусів за Цельсієм. Тому, згідно з нормативами, комунальні служби вже можуть завершувати нинішній опалювальний сезон і починати підготовку до нового", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, в Києві через погіршення погодних умов перенесли терміни завершення опалювального сезону. Завершення опалювального сезону планують розпочати 10 квітня.

Зазначимо, що у Києві планували завершити опалювальний сезон з 5 квітня.

Крім того, Україну накриє потужний північний циклон, який принесе похолодання, опади у вигляді мокрого снігу і дощу, а також сильний штормовий вітер.

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Новини України Черкасиотопительный сезон
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