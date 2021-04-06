У Черкасах назвали дату завершення опалювального сезону

У Черкасах завершитися опалювальний сезон з 12 квітня. За прогнозом синоптиків, температура повітря буде перевищувати +8 градусів.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

З понеділка почнуть відключати опалення в житлових будинках. При цьому в лікарнях, школах і дитячих садах відключати опалення будуть після отримання заявок від установ.

"За прогнозами синоптиків, середньодобова температура протягом трьох днів триматиметься позначки вище +8 градусів за Цельсієм. Тому, згідно з нормативами, комунальні служби вже можуть завершувати нинішній опалювальний сезон і починати підготовку до нового", - додав Бондаренко.