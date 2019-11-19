В Черкассах маршрутка столкнулась с внедорожником, есть пострадавшие

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного автобуса и автомобиля, в результате три человека с травмами госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Черкасской области.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 18 ноября на перекрестке улиц Пастеровской и Чайковского.

"В результате ДТП в третью городскую больницу госпитализировали двух пассажиров автобуса и водителя внедорожника. По предварительной информации, водитель маршрутки не предоставил преимущества в движении авто, которое двигалось по главной дороге. Детали ДТП выясняет следствие", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще 11 были доставлены в больницу на обследование.

Также сообщалось, что вблизи Ивано-Франковска столкнулись специальный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Land Rover. В результате ДТП пострадали четверо человек, среди которых двое детей.