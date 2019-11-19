У Черкасах маршрутка зіткнулася з позашляховиком, є постраждалі

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутного автобуса і автомобіля, в результаті три людини з травмами госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Черкаській області.

Повідомляється, що ДТП сталося увечері 18 листопада на перехресті вулиць Пастерівської і Чайковського.

"В результаті ДТП в третю міську лікарню госпіталізували двох пасажирів автобуса і водія позашляховика. За попередньою інформацією, водій маршрутки не надав переваги в русі авто, яке рухалося по головній дорозі. Деталі ДТП з'ясовує слідство", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули дві людини і ще 11 були доставлені в лікарню на обстеження.

Також повідомлялося, що поблизу Івано-Франківська зіткнулися спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій і Land Rover. В результаті ДТП постраждали четверо осіб, серед яких двоє дітей.